- Extrema dreapta scandinava, care este a doua forta politica in Danemarca si a treia in Suedia, si-a intensificat in ultimele zile sprijinul fata de organizarea unor referendumuri privind ramanerea in Uniunea Europeana, in timp ce Londra si Bruxellesul negociaza conditiile iesirii Marii Britanii din…

- Președintele Statelor Unite afirma ca l-a autorizat pe avocatul Casei Albe și pe alți membri ai personalului sa “coopereze pe deplin” cu procurorul special insarcinat cu ancheta. Acest anunț apare cand New York Times a exprimat indoieli in legatura cu faptul ca președintele ar fi informat de dimensiunea…

- Un aliat de extrema dreapta al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va prezenta in parlament o propunere de reintroducere a pedepsei cu moartea, abolita in 2004 in cadrul demersurilor Turciei de aderare la Uniunea Europeana, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Vom aduce…

- Este deja o afirmație aproape banala sa spui ca Trump a tradat sistematic clasa muncitoare alba care l-a adus la putere. A candidat in calitate de populist, dar a guvernat ca un republican ortodox, cu unica diferența ca a inlocuit aluziile rasiale cu perdea cu un rasism fațiș, scrie Paul Krugman in…

- Fostul strateg sef al Casei Albe ataca “reduta” Uniunii Europene.O stire Reuters relata astazi ca premierul iliberal al Ungariei, Viktor Orban, saluta “Miscarea”, noua asociatie anti-Uniunea Europeana, al carui initiator e Steve Bannon, strategul sef al Casei Albe in primele sapte luni si…

- Ascensiunea insurecțiilor naționaliste anti-imigranți care pretind ca reprezinta „poporul” impotriva unui establishment politic corupt și nepasator are profunde radacini de ordin economic, politic, social și cultural. Insa reacția partidelor europene tradiționale conservatoare, liberale și creștin-democrate…

- Marea Britanie ar trebui sa amane iesirea din Uniunea Europeana pentru a putea prelungi negocierile si a obtine un acord favorabil, afirma fostul premier laburist Tony Blair, subliniind ca, oricum, "decizia finala" privind Brexit trebuie sa le apartina alegatorilor.

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa, citat de Agerpres. 'Ce le spun celor…