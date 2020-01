NYT: Noul comisar european al comerţului în misiune de reparare a relaţiilor cu SUA Noul comisar european al comertului a sosit la Washington luni, cu misiunea de a împiedica administratia Trump sa distruga economia europeana. Dar în situatia în care relatiile transatlantice sunt deja la un nivel scazut, Phil Hogan, un irlandez cu discurs direct si cu înfatisare impozanta, ar face probabil bine sa evite pur si simplu o degradare si mai mare a legaturilor, potrivit New York Times, citat de Rador.



La începutul vizitei de patru zile a dlui Hogan, prima sa deplasare în calitate de comisar al comertului, lista motivelor de suparare reciproca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este de parere ca solicitarea președintelui american Donald Trump ca NATO sa se implice mai mult in procesul de pace din Orientul Mijlociu va ramane fara efect și asta deoarece europenii nu sunt pregatiți sa iasa din confortul lor. 70 de ani, europenii au avut securitatea garantata…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, la Bruxelles, ca romanii care locuiesc in prezent in Marea Britanie au drepturile asigurate prin acord, insa pentru europenii care urmeaza sa ajunga in Marea Britanie dupa Brexit nu exista inca reglementari, potrivit Medifax. „Pentru romanii care sunt astazi acolo practic…

- Marea Britanie condamna atacurile cu rachete lansate de Iran asupra bazelor militare care adapostesc trupe din cadrul coaliției internaționale conduse de SUA in Irak, inclusiv militari britanici, potrivit Reuters, scrie Mediafax.”Condamnam atacul asupra bazelor militare irakiene care adapostesc…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, la Bruxelles, ca românii care locuiesc în prezent în Marea Britanie au drepturile asigurate prin acord, însa pentru europenii care urmeaza sa ajunga în Marea Britanie dupa Brexit nu exista înca reglementari, potrivit Medifax,. „Pentru…

- Administratia americana intentioneaza sa-si consolideze prezenta militara in Orientul Mijlociu si sa-si dubleze intaririle anuntate in aceasta regiune, cu scopul de a raspunde amenintarii iraniene, dezvaluie cotidianul Wall Street Journal (WSJ), relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Astfel, numarul…

- Casa Alba a anunțat duminica faptul ca președintele SUA, Donald Trump, nu va participa miercuri la o la o audiere în cadrul unei anchete a Camerei Reprezentanților care ar putea conduce la inițierea procedurii demiterii liderului american, informeaza Mediafax citând agenția de știri Dpa.…

- ''Este doar o etapa (...) Traiasca prietenia dintre China si Franta!'', a spus seful statului francez in timpul unui discurs tinut in noul sediu dedicat artei moderne si contemporane, scrie Agerpres. Proiectat de arhitectul britanic David Chipperfield, ''Centre Pompidou West Bund Museum Project''…

- Uniunea Europeana va acorda Marii Britanii, cel mai probabil, o a treia amanare a Brexitului pana la data de 31 ianuarie 2020, cu posibilitatea ca Londra sa paraseasca Uniunea Europeana mai repede, transmite The Guardian, care citeaza un document oficial. Acelasi document ar prevedea ca Marea Britanie…