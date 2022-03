Stiri pe aceeasi tema

- Un iaht apartinand miliardarului rus Roman Abramovici a acostat in sud-vestul Turciei, tara care nu aplica sanctiunile occidentale impotriva oligarhilor rusi, printre care proprietarului clubului de fotbal Chelsea, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Solaris, un vas de lux cu o lungime de 140 de metri,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat telefonic cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și i-a enumerat cerințele Moscovei catre Ucraina, transmite RIA Novosti. Potrivit Kremlinului, este vorba despre statutul neutru fara arme nucleare a Ucrainei, demilitarizarea obligatorie și denazificarea…

- Fostul cancelar austriac Wolfgang Schussel demisioneaza din pozitia detinuta in conducerea gigantului energetic rus Lukoil, acesta fiind cel mai recent caz de politician occidental care se distanteaza de Moscova dupa inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, transmite vineri DPA. Intr-o declaratie…

- Proteste si mesaje anti-Putin au aparut si in Romania, in ultimele zile, in marile orase sute de manifestanti adunandu-se pentru a striga impotriva razboiului. Duminica la Iași au fost peste 1.000 de oameni adunați in Piața Unirii care au protestat fața de invadarea Ucrainei de catre Rusia lui Putin.…

- De aproape o saptamana, un eveniment abominabil ne-a dat vietile peste cap. Data de 24 februarie va ramane cu siguranta in istorie ca fiind una din cele mai triste zile ale intregii omeniri. Decizia Rusiei de a ataca Ucraina este lipsita de orice urma de compasiune si n-ar fi trebuit sa fie luata niciodata,…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP.„Suntem gata sa facem tot ce este necesar…