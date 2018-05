Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a denuntat luni repetarea acuzatiilor americane "nefondate" dupa afirmatiile facute in ajun in Arabia Saudita de catre secretarul de stat american Mike Pompeo despre "ambitia" hegemonica pretinsa de Teheran in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. In cursul unei vizite rapide la Riad si in Israel,…

- Potrivit autoritatilor locale, zeci de civili au murit in urma unor atacuri aeriene lansate duminica de coalitia coordonata de Arabia Saudita asupra Yemenului. ”Secretarul general le reaminteste tuturor partilor obligatiile generate de dreptul international privind protectia civililor in timpul…

- Forțele guvernamentale siriene sunt in alerta, dupa ce președintele Donald Trump a avertizat ca americanii sunt pregatiți sa atace Siria cu rachete. Armata rusa urmarește situația din regiune și susține ca a observat forțe navale indreptandu-se spre Golf.

- Sistemele antiaeriene din Arabia Saudita au interceptat, miercuri, o racheta lansata de insurgenti huthi din Yemen spre orasul Riyad, afirma surse citate de postul Al-Arabiya. Racheta balistica a fost interceptata in zona orasului Riyad, a confirmat armata saudita. Racheta a fost lansata din…

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

