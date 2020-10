Stiri pe aceeasi tema

- Publicația „The New York Times” publica documente care detaliaza legaturile lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cu Romania. Acestea ar fi fost primite de la un fost partener de afaceri al lui Hunter Biden, aflat acum in tabara lui Donald Trump.

- Legaturile lui Biden cu Romania, anchetate de Senatul american. Se scormonește peste tot, in toate hartiile, laptopurile sau telefoanele familiei Biden sau a celor care au avut de-a face cu acest clan. Autoritațile americane incearca sa descopere daca, intr-adevar, acuzațiile de corupție care planeaza…

- Fostul partener de afaceri al lui Hunter Biden, Tony Bobulinski, cel care furnizat Fox News mesaje ale acestuia privind o schema de afaceri din China, urmeaza sa predea toate dispozitivele sale electronice si inregistrarile cu privire la afacerile lui catre FBI, a anuntat pe Twitter John Roberts de…

- Mark Meadows, șeful de personal de la Casa Alba, susține ca o parte din sumele de bani care par sa curga spre familia Biden vin in principal din Romania, Ucraina și China, iar americanii se pot aștepta sa afle mai multe ”in zilele viitoare”, potrivit Fox News. ”O parte din banii care par sa curga spre…

- In emisiunea de luni a postului Fox News, șeful de cabinet al presedintelui Trump, Mark Meadows, a declarat ca „o parte din banii familiei Biden provin, in general, din Romania, din Ucraina și din China”. și „cred ca in zilele viitoare, veți vedea și o conexiune romaneasca.”Meadows a spus:…

- Trump il critica pe Joe Biden, adversarul sau in cursa electorala pentru Casa Alba, pentru politica „moale” fata de China. Jurnalistii au descoperit ca presedintele SUA are un cont bancar deschis in aceasta tara.

- Președintele american Donald Trump are un cont bancar inclusiv in China, țara pe care a acuzat-o din cauza COVID-19. Informația apare in contextul in care Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru poziția "moale" a democratului fața de China, din cauza relațiilor de afaceri ale fiului sau acolo, potrivit…

- Donald Trump și aliații sai republicani acuza ”cenzura” Facebook și Twitter, care au decis, miercuri, sa limiteze cel puțin temporar vizibilitatea unui articol ce sugereaza, cu trei saptamani inainte de alegeri, ca Joe Biden, candidatul democrat la președinție, s-ar face vinovat de trafic de influența.…