Autoritatile guvernamentale din Grecia au expulzat în secret peste 1.000 de refugiati în ultimele luni, transferându-i pe multi la limita apelor teritoriale si abandonându-i în ambarcatiuni pneumatice, afirma surse citate de ziarul The New York Times, dar Guvernul de la Atena a negat acuzatiile, potrivit Mediafax.



Începând din martie, cel putin 1.072 de solicitanti de azil au fost lasati pe mare de agenti ai autoritatilor elene, în cel putin 31 de operatiuni de expulzare, conform unei analize efectuate de cotidianul The New York Times pe baza…