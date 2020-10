Stiri pe aceeasi tema

Viitoarea dezbatere electorala din Statele Unite la care vor participa presedintele Donald Trump si candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential, Joseph Biden, se va desfasura prin videoconferinta, dat fiind ca liderul de la Casa Alba are coronavirus, potrivit Mediafax.Comisia…

Cu o luna inaintea scrutinului prezidențial din SUA, Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat are un avans de 10% fata de presedintele Donald Trump in preferintele electorale, potrivit unui sondaj online efectuat de Reuters/Ipsos, in perioada 2-3 octombrie, și citat de Mediafax.Potrivit sursei citate,…

Comisia pentru Dezbateri Prezidentiale din Statele Unite a anuntat, miercuri seara, ca intentioneaza sa introduca reguli suplimentare in formatul viitoarelor dezbateri electorale televizate, dupa disputele produse marti, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Dezbaterea de seara trecuta arata…

Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a delegat pe secretarul de stat Gheorghe Sorescu sa conduca sedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale. Reprezentantii PSD sustin ca Vela trebuie sa demisioneze.

Dupa ce senatoarea Kamala Harris a devenit prima americanca de culoare care ajunge în fruntea unui partid major, un vechi citat fals despre militari și-a croit drum spre rețelele de socializare și i-a fost atribuit."Militarii noștri sunt lași fara suflet. Bugetul lor trebuie sa fie…

Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, a anuntat, marti seara, ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris in scrutinul prezidential programat in noiembrie.

