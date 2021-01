NYT: Cum s-a sălbăticit Partidul Republican ​Oameni ca Donald Trump au existat mereu: egocentriști, fuduli, convinși ca regulile li se aplica doar celor mici și ca ce li se întâmpla acestora nu conteaza.



Partidul Republican (GOP) modern, pe de alta parte, nu aduce cu nimic din ce am mai vazut pâna acum, cel puțin nu în istoria Americii. Daca mai exista cineva care nu e deja convins ca unul dintre cele doua mari partide ale noastre a devenit un inamic - și nu numai al democrației, ci și al adevarului -, evenimentele post-electorale ar fi trebuit sa le risipeasca dubiile.



Nu e vorba doar ca o majoritate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua fotolii senatoriale, care vor decide ce partid va deține majoritatea in Senatul american, sunt in joc la alegerile legislative desfașurate marți in SUA, scrie BBC. Dublul scrutin are loc cu o zi inainte de un alt moment important: ratificarea, in Congresul SUA, a rezultatului alegerilor prezidențiale…

- Peste un sfert dintre alegatorii inregistrati au votat fie anticipat fie prin posta, arata datele statului, semn ca prezenta la vot pentru alegerea a doi sentatori va fi mare. Aproximativ 4 milioane de georgieni au votat anticipat in luna noiembrie, cand democratul Biden l-a invins pe republicanul Donald…

- Joe Biden, a carui victorie la alegerile prezidențiale americane a fost recunoscuta marți de liderul majoritații republicane în Senat, merge în Georgia dupa-amiaza pentru a sprijini candidații democrați la doua alegeri senatoriale cruciale pentru libertatea de a-și pune în aplicare…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Intr-un discurs susținut in fața a mii de susținatori Wilmington, Delaware, președintele ales al Americii a lansat un apel la unitate și le-a promis susținatorilor lui Donald Trump ca va fi in egala masura și președintele lor. Biden a ținut sa mulțumeasca explicit comunitații afro-americane pentru susținere,…

- Indiferent de cine va caștiga in Georgia, unde Joe Biden are acum un avans mic, rezultatele democraților in statul republican marcheaza o borna potențial istorica. Ultimul președinte democrat care a caștigat aici a fost Bill Clinton, in 1992. Ce s-a intamplat in ultimii ani? Schimbari demografice favorabile…

- Donald Trump și Joe Biden, candidații la alegerile prezidențiale din SUA au participat, vineri dimineața, la ultima dezbatere directa dinainte de scrutinul din 3 noiembrie. Gestionarea pandemiei de coronavirus si corupția au fost printre cele mai dezbatute subiecte. Tonul adoptat de cei doi candidați…