- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca se asteapta ca in urmatoarele zile sa aiba loc noi operatiuni impotriva militantilor retelei teroriste Stat Islamic (SI) din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Militanti ai organizatiei Stat Islamic si-au reafirmat loialitatea fata de liderul gruparii, Abu Bakr al-Baghdadi al-Hussaini al-Qurashi, in ceea ce pare a fi primul lor angajament public de supunere fata de acesta dupa prabusirea 'califatului' lor din Siria si Irak anul trecut, transmite miercuri…

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah. - continua -