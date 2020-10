NYT: Campania lui Trump a avut o șansă. El a subminat-o Unii consilieri credeau ca actuala criza din sectorul sanatații ar fi fost o șansa de redresare politica, respectiv una care sa demonstreze o mai mare înțelegere fața de coronavirus. Dar candidatul nu s-a aratat atașat de un asemenea demers.

Vinerea trecuta, chiar în timp ce președintele Trump avea probleme cu oxigenul, iar oamenii sai se pregateau sa îl mute la spitalul militar național, unii dintre consilierii campaniei sale au crezut ca li se ofera o noua șansa.



Daca Trump își revenea rapid dupa atacul de coronavirus, iar mai apoi arbora în fața publicului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

