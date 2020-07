Stiri pe aceeasi tema

- Favoritul intențiilor de vot al minoritaților și femeilor, candidatul democrat Joe Biden are un avantaj de 14 puncte procentuale fața de Donald Trump, într-un sondaj de opinie la nivel național publicat miercuri, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, relateaza AFP. Joe…

- Alte 425 de persoane cu COVID-19 au murit in SUA in ultimele 24 de ore, ducand totalul la peste 120.000. SUA au de departe cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 din lume – mai mult decat dublul numarului inregistrat in Brazilia, a doua cea mai afectata tara. Desi numarul de infectii noi in…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- Administratia presedintelui republican Donald Trump va anunta marti ca a semnat un contract de 345 milioane de dolari pe patru ani cu o companie din Richmond, statul Virginia, pentru producerea de medicamente generice si ingrediente farmaceutice necesare in tratarea COVID-19, dar care sunt fabricate…

- Sondajul realizat luni si marti arata ca 41% din adultii din SUA il aproba pe Trump, procentaj in scadere cu 4 puncte de la jumatatea lui aprilie, in timp ce 56% il dezaproba, fata de 51% cu o luna in urma. Dintre alegatorii inregistrati, 46% declara ca vor vota cu Biden in 3 noiembrie, iar…

- Anunțul a fost facut duminica de catre Comisia naționala de sanatate. Aceasta metropola chineza cu aproximativ 11 milioane de locuitori, plasata in carantina la sfarșitul lunii ianuarie pentru mai mult de doua luni a fost in special lovita de noul coronavirus , care a contaminat in China aproape 83.000…

- Pe lista de reproșuri aduse de contestatarii lui Donald Trump felului in care acesta a gestionat criza COVID se mai adauga unul. Business Insider scrie ca prima reacție a președintelui SUA, cand experții Centrului de Control și Prevenție a Bolilor au avertizat ca pandemia de coronavirus va lovi puternic…

- Un studiu derulat in Brazilia pe clorochina, medicamentul antimalarie pe care Donald Trump l-a anunțat ca remediu pentru COVID-19, a fost sistat dupa 6 zile. Efectele secundare au aparut neașteptat de repede și de violent, scrie New York Times.81 de bolnavi de COVID-19 internați in spitalul din Manau…