Stiri pe aceeasi tema

- Studiul fara precedent a prezentat 'prima dovada a testarii conceptului' ce atesta ca tendoanele de cangur sunt 'de sase ori mai puternice in comparatie cu ligamentul incrucisat al omului', se arata intr-un comunicat emis marti seara de Universitatea din Sydney. 'Tendonul de cangur are o compozitie…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in compania chineza de comert electronic JD.com, in cadrul strategiei de extindere a prezentei pe pietele asiatice si de imbunatatire a capacitatii concurentiale in raport cu companii precum Amazon.com.

- Ion Țiriac este pe cale sa faca o noua investiție majora in nordul Bucureștiului, pentru a crea o baza sportiva cu toate facilitațile, unde viitorii campioni ai Romaniei sa aiba toate condițiile necesare pentru a face performanța. Evaluat inițial la cateva zeci de milioane de euro, proiectul va “inghiți”…

- Summitul dintre presedintele SUA si liderul nord-coreean Kim Jong Un va costa Singapore in jur de 20 de milioane de dolari singaporezi (15 milioane dolari americani), a anuntat prim-ministrul Lee Hsien Loong, adaugand ca “este un cost pe care suntem dispusi sa il platim”, informeaza duminica dpa, citata…

- Societe Generale, deținatorul unei banci importante din Romania - BRD, va plati 1,3 miliarde de dolari pentru a rezolva o serie de anchete in care șefii acesteia sunt acuzati ca ar fi manipulat dobanzile si ca ar fi mituit oficiali din Libia. Conform informațiilor furnizate de agenția americana de știri…

- Startupul estonian Taxify, principalul concurent al lui Uber pe segmentul de transport in sistem de ridesharing in Romania, a primit o noua investiție, de 175 de milioane de dolari, a scris marți TechCrunch.com. Astfel, firma estoniana a ajuns sa fie evaluata la 1 miliard de dolari, ceea ce o propulseaza…

- In urmatorii 3 ani o companie de consultanta isi propune printr-un program dedicat sa ajute peste 3 milioane de persoane, in special din randul celor defavorizate, sa dobandeasca abilitațile necesare in cariera și antreprenoriat, cu investitii de peste 200 de milioane de dolari.