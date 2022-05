Stiri pe aceeasi tema

- Cu zambetul pe buze, dar cu lacrimi in suflet. Așa o descriu jurnaliștii publicației ucrainene Fakty pe mama pilotului ucrainean Stepan Tarabalka, supranumit „Fantoma din Kiev” dupa ce a doborat zeci de avioane rusești. Natalia Tarabalka a povestit despre fiul sau, ucis in luptele cu militarii ruși…

- Razboiul din Ucraina continua cu noi atacuri din partea Rusiei. Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt vizate de bombardamente intense. In Mariupol, aparatorii ucraineni ramași au ajuns in pragul disperarii. Un ofițer din orașul-port asediat cere ajutorul comunitații internaționale, ca el și…

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza…

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza…

- Luptele de strada continua in Mariupol, dar steagul ucrainean inca flutura in oraș, spune Oleksandr Motuzyanyk, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii al Ucraine."Situația de la Mariupol este acum dificila. In același timp, orașul rezista. De astazi, acolo flutura steagul ucrainean. Luptele de…

- Este a șaptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina. Parașutiști ruși au aterizat in Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Martorii spun ca bombardamentele au fost intensificate in oraș…

- Un tanar biatlonist ucrainean a murit in lupta dupa invadarea tarii sale de catre Rusia, informeaza marca.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…