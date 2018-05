Intr-un stil teatral, ceremonia televizata de luni a inceput cu un domn Putin asezat la biroul sau din Kremlin, avand haina atarnata pe spatarul scaunului, ca si cand, inaintea ceremoniei, ar fi avut de lucru pana in ultimul moment. Un telefon a sunat, anuntandu-l ca a sosit timpul sa-si inceapa cel de-al patrulea mandat; apoi, si-a pus haina si a pornit singur pe coridoarele cu covoare rosii ale Kremlinului, indreptandu-se spre sala plina cu aproximativ 6.000 de invitati care il ovationau, scrie The New York Times , citat de Rador.