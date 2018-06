Stiri pe aceeasi tema

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- Multe dintre problemele Europei provin de la decizia catastrofala, luata acum o generație, de a adopta o moneda unica. Crearea monedei euro a dus la apariția unui trecator val de euforie, cand volume enorme de bani au curs in țari precum Spania și Grecia; apoi bula s-a spart [...] Intotdeauna au existat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va analiza joi sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului. Opoziția a contestat la Curtea Constituționala Legea pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. In opinia USR, PSD manipuleaza opinia…

- Masa de 1 Mai a romanului de rand s-a scumpit cu aproape 8% fața de anul trecut. Așa arata datele statistice raportate la coșul de consum al unei familii de trei persoane. Dacă am vrea să cumpăram toate alimentele pentru picnicul tradițional, aceiași bani pe care-i dădeam…

- Romanii care isi cauta un loc de munca sau vor sa isi schimbe jobul curent, si sunt dispusi sa se mute in strainatate, au de ales dintr-o oferta de 2.000 de anunturi de locuri de munca in Europa. Cele mai multe oferte sunt in Ungaria, Polonia si Germania.

- Comisia pentru drepturile omului a Consiliului Europei (CoE) a cerut Comisiei de la Venetia sa examineze legea "Stop Soros" din Ungaria, a anuntat joi CoE, citat de MTI. Comisiei i s-a solicitat, la 22 martie, sa evalueze aceasta lege din perspectiva normelor internationale ale drepturile omului.…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki l-a felicitat luni pe omologul sau ungar Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al conservatorilor la putere la Varsovia in fata Bruxellesului, pentru victoria sa electorala, informeaza AFP. "Calea de reforme nu este niciodata usoara", a remarcat Morawiecki in…

- Institutul Cervantes din Bucuresti organizeaza, pe 28 martie, la ora 19,00, o seara literara dedicata scriitorului Gabriel Garcia Marquez, pornind de la titlurile memorialistice publicate de Editura RAO de-a lungul timpului. Evenimentul prilejuieste un dialog intre Tudora Sandru Mehedinti, traducatoarea…