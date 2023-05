Stiri pe aceeasi tema

- Dezertorul gruparii paramilitare ruse Wagner, care in ianuarie a fugit in Norvegia si a acuzat acolo aceasta grupare ca a comis in razboiul din Ucraina crime impotriva propriilor combatanti, a anuntat ca a decis sa revina in Rusia, in pofida tuturor riscurilor.

- Serviciile secrete britanice susțin ca armara rusa ”copiaza” metoda folosita de gruparea Wagner pentru a recruta ruși in armata, potrivit Business Insider. Un raport facut public joi arata ca armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in Ucraina. ”Ministerul rus al Apararii din…

- Un avion militar rusesc a luat foc in zbor și s-a prabușit intr-un lac din apropierea graniței cu Finlanda, țara NATO. Cei doi piloți au reușit sa se ejecteze și au scapat cu viața, spun autoritațile ruse, care nu precizeaza insa cauzele incidentului. Incidentul a avut loc miercuri, 26 aprilie, in regiunea…

- Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru "participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei", relateaza AFP.

- Un fost mercenar din grupul Wagner, Andrei Medvedev, care in ianuarie a fugit din Rusia si s-a refugiat in Norvegia, a dat asigurari ca, intr-adevar, luptatori ai companiei militare private ruse sunt responsabili pentru decapitarea unui militar ucrainean, dupa ce a identificat vocile din inregistrarea…

- Camerele de luat vederi au suprins momentul exploziei de duminica, 2 aprilie, intr-o cafenea din centrul orașului Sankt Petersburg din Rusia, in care a murit cunoscutul blogger militar Vladlen Tatarski și in care mai mulți oameni au fost raniți. Imaginile au fost publicate atat pe Youtube, cat și pe…