- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea unui guvern. Conte, un jurist fara experienta politica in varsta de 53 de ani, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme aceasta numire si sa prezinte o lista de ministri pe care seful statului, Sergio Mattarella, sa o accepte.…

- Daca 2017 a fost pentru zona euro si Uniunea Europeana un an al exuberantei, atat economice, cat si politice, 2018 se anunta un an al prudentei, al riscurilor si poate al unei mari incetiniri economice. Germania se confrunta cu o scadere a cresterii economice, iar Italia revine in prim-plan…

- Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga Nordului (extrema-dreapta) negociaza formarea unei aliante guvernamentale in Italia, pentru a evita convocarea alegerilor parlamentare anticipate.Dupa intrevederea cu presedintele tarii, Sergio Mattarella, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea…

- Formatiunile populiste Miscarea Cinci Stele si Liga Nordului l-au propus, luni seara, pe Giuseppe Conte pentru postul de premier al Italiei, dar decizia de nominalizare formala îi va apartine presedintelui Sergio Mattarella, informeaza publicatiile Corriere della Sera si

- In timp ce partidele italiene care au obtinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema-dreapta) negociaza intens formarea unei coalitii guvernamentale, Uniunea Europeana si establishmentul de la Bruxelles trec printr-o stare de…

- Premierii din Romania, Bulgaria și Grecia se intalnesc la București, marți, 24 aprilie, alaturi de președintele Serbiei, intr-o reuniune cvadrilaterala la nivel inalt. Astfel, la consultari vor participa premierul Viorica Dancila, ​presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Greciei,…

- Terenul are o suprafața totala de 2.250 hectare și e o parte a orașului Castell'Azzara. De asemenea, se afla in patrimoniul istoric al Italiei, iar Țiriac a platit 8.164.340 de euro pentru a deveni proprietar. "Speram ca, in posesia lui Ion Țiriac, Cortevecchia sa-și regaseasca splendoarea…