NY Times: n ciuda lui Trump, Occidentul trebuie să rămnă unit Chestiunea cruciala a acestui moment este daca aceste decizii sunt doar modificari accidentale ale actualei politici americane (pe care, evident, orice președinte este indreptațit sa le faca) sau reprezinta inceputul unei noi tendințe strategice. Mai simplu spus: sunt ele doar niște turbulențe sezoniere ori mai degraba primele simptome ale ruperii comunitații politice occidentale, pe care G7 o reprezinta și, informal, o conduce? Este inevitabil ca aceasta intrebare sa fie in mintea tuturor participanților la conferința, scrie NY Times, citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Este greu de ales care dintre cele doua evenimente - un summit ratat "G-6 plus unul" din Canada sau unul reusit cu Coreea de Nord - este mai (in)credibil. Dar primul castiga. Unindu-i pe cei mai mari aliati ai Americii impotriva SUA, Trump a declansat ceva inimaginabil. Oile isi abandoneaza pastorul.…

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…

- Liderii UE au incurajat joi tarile balcanice sa continue pe calea reformelor de orientare europeana, dar au fost reticente in privinta aderarii la blocul comunitar in viitorul apropiat a oricaruia din cele sase state, potrivit NY Times , citat de Rador.

- Macron, considerat liderul european preferat al lui Trump, a prezentat pozitii radical in dezacord cu pozitiile lui Trump privind acordul nuclear iranian (Macron a declarat sa Statele Unite ar trebui sa ramana in acord), schimbarile climatice (Macron spune ca sunt reale si trebuie combatute), liberul-schimb…

- Potrivit datelor Centrului pentru studierea opiniei publice din intraga Rusie (VȚIOM), ratingul increderii acordate președintelui Vladimir Putin dupa alegerile din 18 martie a inceput sa scada. Inainte de scrutin acesta reprezenta 55,3%, iar la mijlocul lunii aprilie era deja de 48,4%. Cauzele scaderii…

- Moscova a insinuat miercuri ca loviturile americane impotriva regimului din Damasc ar viza „ștergerea urmelor provocarilor” pe care Occidentul le denunța ca fiind un atac cu arma chimica impotriva enclavei rebele Douma, scrie AFP.

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii