Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a cerut reducerea timpului de livrare a echipamentelor militare catre fortele care lupta in Ucraina, in fata ofensivei ucrainene pe linia frontului, transmite EFE, potrivit Agerpres."Inamicul a incercat sa atace astazi. In doar doua ore, baietii nostri au…

- Armata ucraineana a intensificat atacurile pe linia frontului din estul Ucrainei, ceea ce marcheaza inceperea unei etape cruciale a contraofensivei pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post, informeaza Mediafax.Conform unor oficiali militari…

- Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters.Noi transee au fost sapate in jurul…

- Atacurile tot mai dese asupra rafinariilor și depozitelor de combustibil din Rusia sau a zonelor controlate de ruși din Ucraina sunt un semn ca sta sa inceapa contraofensiva ucraineana, spun analiștii militari. In Herson, populația a fost avertizata sa stea la adapost in urmatoarele 56 de ore, iar vineri…

- O persoana a murit și alte 23 au fost ranite, in urma atacului cu rachete rusești, de noaptea trecuta, asupra orașului Nicolaev, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Invadatorul nu inceteaza niciodata sa dovedeasca ca principalul scop al acestui razboi este teroarea și distrugerea…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Dificultatile intampinate de Ucraina in ceea ce priveste numarul trupelor, munitiilor si echipamentelor ar putea face ca armata sa sa fie cu „mult sub nivelul” obiectivelor pentru contraofensiva.

- Ucraina a fost nevoita sa-si revizuiasca unele planuri militare inaintea mult asteptatei contraofensive impotriva trupelor ruse, ca urmare a scurgerilor de informatii secrete americane, a declarat pentru postul de televiziune CNN o sursa apropiata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza…