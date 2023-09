Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea unui presupus spion chinez in cadrul guvernului britanic a starnit ingrijorari cu privire la metodele de colectare de informații ale Beijingului și la interferența acestuia in democrațiile occidentale. China a fost acuzata deja de razboi cibernetic și spionaj tehnologic.

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat, duminica, dezamagit de faptul ca liderul chinez Xi Jinping nu participa la summitul liderilor G20 din India, dar a adaugat ca va "apuca sa il vada", relateaza Reuters, informeaza News.ro."Sunt dezamagit... dar voi apuca sa il vad", a declarat Biden reporterilor…

- ”Flax Typhoon este activ de la jumatatea lui 2021 si a vizat agentii ale Guvernului (taiwanez) si educatiei, industrii strategice si organizatii in domeniul tehnologiei si informatiei in Taiwan”, a anuntat joi intr-un comunicat intreprinderea multinationala americana, care precizeaza ca grupul ”are…

- Armata Republicii Populare Chineze a lansat un videoclip de propaganda care arata soldati cum se pregatesc pentru un conflict in ceea ce pare a fi stramtoarea Taiwan. Directorul CIA, William Burns, a sustinut in februarie ca Xi Jinping a instruit armata tarii sale sa „fie pregatita pana in 2027”, informeaza…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…

- Chiar daca președintele Chinei a fost unul dintre cei mai asumați susținatori ai liderului de la Kremlin de-a lungul razboiului din Ucraina, cimentand parteneriatul "fara limite" pe care l-au incheiat inaintea invaziei, Xi este deranjat ca Putin nu ii da atenție, ignora planul de pace in 12 puncte propus…

- China l-a numit pe diplomatul Wang Yi in functia de ministru de externe marti, inlocuindu-l pe Qin Gang dupa ce acesta a lipsit o luna din spatiul public, informeaza BBC. Qin, in varsta de 57 de ani, fost consilier al președintelui Xi Jinping, a preluat ministerul in decembrie, dar nu a mai fost…

- Intr-un discurs la o reuniune despre moștenirea și dezvoltarea culturala, președintele Xi Jinping a declarat: „Continuitatea inerenta a civilizației chineze determina ca este inevitabil ca națiunea noastra sa-și urmeze propria cale. Este imposibil sa ințelegem China antica, ca sa nu mai vorbim de China…