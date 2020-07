NY Times: Informaţii declasificate de serviciile americane acuză Moscova că face propagandă prin site-uri alternative Serviciile de informații rusesti au diseminat dezinformari în legatura cu pandemia de coronavirus, potrivit unor informații recent declasificate, un material care demonstreaza modul în care Moscova continua sa încerce sa influențeze americanii pe masura ce alegerile se apropie, potrivit New York Times.



Serviciile militare rusești de informatii, cunoscute drept GRU, și-au folosit legaturile cu un centru de informații al guvernului rus, InfoRos, și alte site-uri pentru a propaga dezinformare și propaganda în limba engleza cu privire la pandemie, cum ar fi amplificarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un comunicat comun al Marii Britanii, Statelor Unite si Canadei a atribuit atacurile grupului APT29, cunoscut si sub numele de ‘Cozy Bear’, despre care afirma ca aproape sigur opereaza in cadrul serviciilor ruse de spionaj. ”Condamnam aceste atacuri josnice impotriva celor care desfaoara o activitate…

- China a respins vineri o noua invitatie a Statelor Unite de a se alatura discutiilor americano-ruse despre reducerea arsenalelor lor nucleare, acuzand Washingtonul ca ii "distorsioneaza" pozitia in legatura cu acest subiect, potrivit AFP. SUA si Rusia au avut la sfarsitul lunii iunie la…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca avertismentul generalului american Ben Hodges, potrivit caruia Rusia ar putea profita de problemele de coeziune din NATO, pentru a-i testa capacitatea de aparare, prin lansarea unei invazii in Romania sau in statele Baltice, nu ar trebui luat ca un semnal…

- Statele Unite și aliații lor din NATO continua distrugerea sistemului european de securitate, iși extind infrastructura de aparare antiracheta a SUA pe teritoriul Romaniei și Poloniei, potențialul ofensiv in țarile Baltice, creeaza un “arc al instabilitații” intre Marea Neagra și Marea Baltica. ©…