NY Times. În Moscova apar primele voci critice la adresa lui Putin In timp ce Armata Rusa se retragea jenant de pe campul de lupta din Ucraina, Putin prezida la Moscova o petrecere de zilele orașului. Bloggerii militari, cei care au justificat narațiunea razboiului pentru populația Rusiei, sunt acum furioși. Apar primele voci critice la adresa lui Putin. In timp ce forțele ruse se retrageau in graba din nord-estul Ucrainei, sambata, intr-unul dintre cele mai jenante eșecuri ale razboiului, președintele Vladimir Putin se afla intr-un parc din Moscova, unde inugura un parc de distracții cu o roata uriașa, de ziua capitalei ruse. “Este foarte important ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…

- Acțiunea a avut loc intr-un moment in care activismul anti-razboi a fost efectiv interzis, pe baza legilor adoptate la scurt timp dupa debutul invaziei din Ucraina, scrie publicația rusa independenta de limba engleza The Moscow Times.Poliția din Moscova a reținut luni zeci de pasageri ai metroului capitalei,…

- Un senator rus o acuza pe fiica sa ca este o „tradatoare” pentru ca se opune razboiului din Ucraina, pe care Rusia il numește „operațiune militara speciala”, scrie BBC. Mai mult decat atat, parlamentarul spune despre fata sa ca este șinucigașa, needucata, rasa in cap și ca „pretinde ca este LGBT”, potrivit…

- Autoritațile ruse au blocat sau au șters aproximativ 138.000 de site-uri web de cand Moscova și-a inceput invazia in Ucraina, in luna februarie, a anunțat luni procurorul general al țarii, potrivit The Moscow Times.In urma a peste 300 de solicitari din partea procurorilor, Roskomnadzor, autoritatea…

- Autoritatile instalate de Rusia in noile teritorii ocupate din sudul Ucrainei sunt sub presiune si este posibil sa faca pregatiri pentru a organiza referendumuri privind alipirea la Rusia mai tarziu in acest an, informeaza sambata Ministerul Apararii de la Londra, relateaza Reuters. Fii la…

- Autoritațile militare instaurate de armata rusa inorașul ucrainean Herson au trecut la noua etapa de rusificare a regiunii. Rețelele sociale Youtube și Instagram au fost interzise pe teritoriul aflat sub controlul temporar al ocupaniților ruși. Anunțul a fost facut de așa numitul purtator de cuvant…