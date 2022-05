Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au furnizat informații care au ajutat forțele ucrainene sa ucida mulți dintre generalii ruși care au participat la razboiul din Ucraina, a relatat New York Times, citand oficiali americani de rang inalt. Ajutorul face parte dintr-un efort al administrației Biden de a furniza Ucrainei informații…

- Informatiile operative furnizate de SUA armatei ucrainene au permis eliminarea mai multor generali rusi in apropierea frontului din Ucraina, a dezvaluit miercuri publicatia New York Times, citand surse anonime din cadrul serviciilor de informatii americane.

- Șefii diplomației și apararii din Statele Unite s-au intalnit duminica seara la Kiev cu președintele ucrainean Volodomir Zelenski, la exact 60 de zile de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina. Este prima vizita a unor oficiali americani de rang inalt, de la inceputul razboiului. Discuțiile s-au axat…

- In Marea Neagra se afla cel puțin patru submarine rusești care ar putea lovi Ucraina, au avertizat mai mulți experți navali citați de The Times. Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat ca va trimite mai multe trupe care sa lupte de partea rușilor.Cu toate astea, ucrainenii nu se lasa descurajați. Forțele…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca aproximativ 1.300 de soldați ucraineni au fost uciși de inceputul razboiului, relateaza The New York Times . Este pentru prima data cand guvernul ofera o estimare a numarului propriilor soldați uciși. „Au fost ucisi circa 1.300 de soldati…

- Simularile pe computer le spuneau ca Ucraina nu va rezista intre mai mult de 96 de ore, a explicat David Berger, seful Marine Corps. Ei nu-si pot explica de ce Ucraina inca rezista, a mai afirmat el. Berger este un general de patru stele si a facut aceasta afirmatie la o conferinta la care au participat…

- Multi ucraineni si rusi au rude in ambele parti ale frontierei care desparte cele doua state, iar razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin a depasit liniile de front si a ajuns in familiile mixte de ucraineni si rusi, care se tem ca rudele isi vor face rau reciproc in acest conflict, relateata…