NY Times: Cu încheierea unui deceniu derutant, unul periculos începe O lume lipsita de conducerea Americii și în cautarea unui model economic mai echitabil, post-carbonic, se afla într-un echilibru fin între autoritarismul în ascensiune și protestele populare contra nedreptații și represiunii. Nu e nevoie de mult pentru a-i împinge pe oameni dincolo de limita rabdarii. O marire a tarifului la metrou în Chile ori propunerea taxarii apelurilor prin WhatsApp la Beirut au fost suficiente pentru a provoca revolte, potrivit New York Times, citat de Rador.



