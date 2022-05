NY Post: O Moldovă controlată de Rusia ar putea fi folosită împotriva României Cei care se temeau, nu fara motiv, ca președintele rus Vladimir Putin ar fi putut folosi parada anuala de Ziua Victoriei din Piața Roșie ca fundal pentru escaladarea ulterioara a razboiului sau impotriva Ucrainei – poate declarand mobilizarea generala – pot rasufla usurati, scrie New York Post , citat de Rador. In loc de gesturi politice marețe, lumea a asistat la una dintre dintre multele demonstrații obișnuite de putere militara, cu excepția notabila a unui survol in Z deasupra Moscovei – se presupune ca a fost anulat din cauza vremii nefavorabile, deși a fost o zi insorita in capitala Rusiei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 77-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste, Putin a condamnat ceea ce el a numit amenintari externe de slabire si divizare a Rusiei si a repetat argumente familiare pe care le-a folosit pentru a justifica invazia Rusiei la 24 februarie, respectiv ca NATO creeaza amenintari chiar…

- Presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, atunci cand Rusia comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial.El i-a facut aceasta invitație lui Scholz, dupa ce relatiile dintre…

- Informația se pare ca ar proveni de la serviciile de informații ale Kievului. Potrivit acestora, intervenția militara ar urma sa se desfașoare pe un scenariu "Donbas", pus in practica in regiunea separatista Transnistria. Exista „o serie de indicatori” care semnaleaza un atac in viitorul apropiat asupra…

- Forțele rusești au facut progrese limitate la vest de Severodonetsk pe 29 aprilie, dar raman blocate la sud de Izium. De asemenea, contraatacurile ucrainenilor in jurul orașului Harkiv ar putea forța trupele ruse sa redistribuie unitați destinate axei Izium pentru a meține aceste poziții, arata noua…

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- Rusia vrea sa controleze Donbas, sa aiba coridor terestru catre Crimeea și ieșire catre Transnistria. Aceste sunt obiectele din etapa a doua a „operațiunii speciale”, cum catalogheaza Rusia razboiul pe care l-a declanșat, potrivit generalului-maior Rustam Minnekaev, comandant adjunct al Districtului…

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- In informarea sa zilnica, Forțele Armate Ucrainene au transmis ca forțele ruse vor continua sa loveasca infrastructura de transport pentru a intrerupe aprovizionarea țarii cu bunuri. De asemenea, comandamentul militar transmite ca rușii ar putea desfașura „acțiuni de provocare” in Transnistria. „Forțele…