- Valoarea de piata a Nvidia a crescut la putin sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, la aproximativ 950 de miliarde de dolari, potrivit FactSet. La inchiderea de miercuri a tranzactiilor, capitalizarea Nvidia era de 755 de miliarde de dolari. Nvidia ar deveni a cincea companie americana cotata la…

- Actiunile Nividia au crescut puternic joi, cu 25-, iar producatorul de cipuri ar putea obtine in curand un loc in cel mai select club de pe Wall Street, al companiilor cu capitalizari de 1.000 de miliarde de dolari, format de Apple, Microsoft, Alphabet si Amazon, relateaza CNBC. Valoarea de piata a…

- Alphabet, compania mama a Google, a depașit așteptarile pieței in primul trimestru din 2023, cu un profit net de 15 miliarde de dolari, semn ca firma californiana iși revine in ciuda situației economice precare, potrivit AFP.

- Cu o creștere a randamentelor totale in ultimii 5 ani de aproximativ 242% și cu venituri in primul trimestru din 2023 in creștere cu 16,8%, acțiunile LVMH stabilesc un nou record, devenind a unsprezecea companie din lume dupa capitalizare și prima companie europeana care depașește pragul de 500 de miliarde…

- Acțiunile companiei-mama Google, Alphabet, au scazut luni cu 4% luni, ștergand 55 de miliarde de dolari din valoarea de piața a entitații juridice, dupa ce un articol din ziarul New York Times sugera ca piața motoarelor de cautare de pe dispozitivele mobile se confrunta cu o concurența mai acerba, scrie…

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA), care a intrat in vigoare in noiembrie, va clasifica platformele online cu peste 45 de milioane de utilizatori drept ”gatekeepers” (gardieni), printre alte criterii. Gardienii, companiile care controleaza accesul la date si la platforma, sunt supusi…

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod…