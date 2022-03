NVIDIA prezintă Omniverse, un tool puternic pentru dezvoltatorii de jocuri, acum şi în cloud NVIDIA a prezentat Omniverse pentru dezvoltatori, un mediu puternic de colaborare pentru creatorii de jocuri acum in versiune cloud. Noi functii au sosit in Omniverse care usureaza modul in care dezvoltatorii partajeaza, colaboreaza si sorteaza cu AI pentru a anima expresii faciale ale personajelor intr-un proces de dezvoltare a jocurilor. Procesele de dezvoltare a jocurilor video au devenit din ce in ce mai complexe, iar graficienii și designerii vor sa depaseasca așteptarile jucatorilor, creand universuri mari și imersive. Echipe globale de artiști lucreaza pentru a construi librarii imense… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

- NVIDIA anunta astazi, 22 martie, ca lanseaza noi functii NVIDIA Omniverse care usureaza modul in care dezvoltatorii partajeaza, sorteaza, colaboreaza si folosesc AI pentru a anima expresiile faciale ale personajelor intr-un nou proces de dezvoltare de jocuri.

