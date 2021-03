GeForce NOW intra in cel de-al doilea an și se apropie rapid de 10 milioane de utilizatori. Serviciul a anunțat ca va adauga noi oferte de abonament. Primul de pe lista este un nou tip de abonament, Abonament Priority, care primește aceleași beneficii gasite pe abonamentul Founders. Mai exact, acces cu prioritate la sesiunile de gaming, sesiuni extinse și RTX ON pentru grafica ray-traced și DLSS in jocurile care dispun de aceste tehnologii. Abonamentele lunare sunt disponibile de la $9.99 pe luna, iar abonamentul anual la $99.99. GeForce NOW adauga și beneficiul Founder for Life, care continua…