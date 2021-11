Nvidia: Care sunt cele mai noi jocuri care beneficiază de DLSS și ce este Nvidia ICAT Impreuna cu noul driver Game Ready și 10 noi jocuri cu DLSS, NVIDIA a lansat astazi cateva update-uri la suita de tehnologii de scalare. Cel mai important include noua versiune de DLSS, 2.3 care se afla deja in peste 15 jocuri (printre care Cyberpunk 2077, Doom Eternal și altele) și un upgrade adus algoritmului NVIDIA Image Scaling care funcționeaza cu toate jocurile. De asemenea, NVIDIA a lansat și un nou tool, numit ICAT care ofera tuturor o modalitate ușoara prin care sa poata face analiza imaginilor și sa compare rezultatele. NVIDIA DLSS ofera performanța și calitate a imaginii in peste 130… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

