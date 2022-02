NV României: La vama Petea, sute de mașini cu ucraineni. La Sighetul Marmației, tabără pentru peste 3.000 de refugiați Prin vama Petea, sute de mașini cu ucraineni așteapta sa treaca pentru a ajunge in Occident. La Sighetul Marmației sunt pregatite spații de cazare pentru peste 3.000 de refugiați din Ucraina. Potrivit PresaSM, cozile se intind pe cațiva kilometri, iar automobilele se deplaseaza pe doua benzi pentru a putea ieși din țara. Cetațenii ucraineni spun ca au intrat in Romania prin punctele de frontiera și se indreapta spre Occident: Ungaria, Cehia și spre alte state din vestul Europei. O parte dintre ei spun ca au rude stabilite in Occident. Potrivit aplicației Poliției de Frontiera, pentru mașini, timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

