Nutriționiștii: 3 alimente care nu trebuie consumate Alimentele fara grasimi sau parțial degresate Sint foarte tentante din punct de vedere caloric, insa pentru nutriționiști acestea sint niște mancaruri care nu-și au sensul. Cel mai bun exemplu pe care il dau aceștia este untul de arahide fara grasimi. Produsul original este mult mai sanatos, intrucit arahidele au grasimi sanatoase (monosaturate), care sint inlaturate și inlocuite cu zahar. Sfat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Postul nu trebuie sa fie un procedeu chinuitor, ci gustos și sanatos Pentru cine nu este obișnuit sa posteasca, s-ar putea sa i se para greu la inceput și sa fie tentat sa aleaga mai mult alimentele nesanatoase, aparent mai ușor de obținut. Teoretic, mai toata lumea știe ca mancatul sanatos pastreaza…

- Nutriționiștii și psihologii de la o clinica din Cleveland, care studiaza problema insomniei, au numit alimentele, care in opinia lor, pot declanșa o tulburare semnificativa de somn și coșmaruri de noapte. Este vorba in special despre alimentele picante. Se știe ca o gustare inainte de somn intensifica…

- “In condițiile in care Romania a ajuns pe primele locuri in cadrul Uniunii Europene la cele mai multe boli tip: cancer, obezitate infantila este momentul sa ne solidarizam și sa ințelegem ca viitorul nostru și viitorul copiilor nu poate exista decat daca avem sanatate. Sanatatea inseamna cum traim,…

- Cand oamenii vor realiza ca majoritatea problemelor de sanatate pleaca de la ce beau și ce mananca? E o diferența imensa intre ceea ce credem ca mancam și ceea ce cumparam de fapt din raft. Puii fericiți in ferme de casa sau vacile care zburda pe campii din reclame sunt doar in reclame. In realitate,…

- La 1 aprilie 2021 intra in vigoare legea prin care firmele din sectorul alimentar, atat producatori sau comercianți, vor avea obligația de a introduce pe piața produse alimentare cu un conținut de acizi grași trans de maximum 2 grame la 100 grame de grasime din conținut.

- Se știe faptul ca alimentația joaca un rol esențial in dezvoltarea și funcționarea optima a creierului. De altfel, creierul este primul dintre organe care absoarbe nutrienții din alimentele consumate. Top 3 alimente pentru creierul copiilor Cu toate ca grija pentru alimentele consumate de un copil este…

- Nutriționiștii au anunțat o "lista neagra" a produselor care nu sint potrivite pentru micul dejun. Alimentele pe care oamenii le maninca dimineața, joaca un rol-cheie in ceea ce privește sanatatea lui, scrie "MedDayli." Potrivit nutriționiștilor, exista o lista de produse care sint interzise pentru…

- Nutriționiștii spun cu tarie ca mincarea gustoasa și sanatoasa se face cu produse de sezon. Adica, in miezul iernii e mai potrivit sa maninci morcovi, țelina sau cartofi, decit roșii sau sparanghel. Alimentele de sezon sint mult mai gustoase. Iți prezentam o lista cu cele pe care ar trebui sa nu le…