Nutriționiști: Cîte căpșuni pot fi consumate zilnic Capșunile conțin mult mai puțin zahar decit lamiile, iar 150 de grame de capșuni conțin doza zilnica de vitamina C. Chiar daca o persoana nu are contraindicații la capșuni, pomușoarele nu ar trebui cunsumate in exces. Zilnic pot fi consumate aproximativ 250-300 de grame. In afara de vitamina C, aceste fructe conțin acid folic (vitamina B9), potasiu, magneziu și zinc. Capșuna este un produs cu conț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

