Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat astazi, 31 martie, bugetul alocat schemei UE pentru școli, in anul școlar 2020/2021, și anume: 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte catre elevi, anunța MEDIAFAX.Din aceștia, Romania beneficiaza…

- "La data de 19.03.2020, la Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art 352 alin. 1 din Codul penal, constand in aceea ca, in data de 19.03.2020, doua persoane domiciliate in orasul…

- Directiile care au in grija batranii din centre si copiii abandonati de familie au semnalat din toata tara ca anumiti furnizori au anuntat cresteri neasteptate de preturi. In aceasta situatie se afla si DGASPC Olt.

- Sucurile din legume și fructe verzi sunt extrem de populare in randul celor care au adoptat un stil de viata mai sanatos. Printre beneficiile consumului de sucuri verzi se numara detoxifierea organismului, scaderea in greutate, cresterea energiei, reducerea poftelor alimentare, curatarea pielii si multe…

- O dieta care sa nu-ti dea peste cap organismul si care sa te ajute treptat sa slabesti cuprinde in meniul complet, pe 7 zile, fructe si legume. Daca vrei sa scazi in greutate in mod eficient si sanatos, poti incerca sa tii acest regim timp de o saptamana.

- Piața Progresul devine una dintre cele mai moderne zone agro-alimentare din București, dupa o investiție totala de aproape 12 milioane de lei și lucrari care au durat trei luni. Cu spații comerciale reconfigurate si renovate, piața va oferi condiții civilizate și de maxima siguranța, atat pentru comercianții…

- Lidl vrea ca anul acesta sa testeze in magazinele sale colectarea si reciclarea uleiului folosit, sa acopere intreaga retea de magazine cu puncte de reciclare selectiva si sa introduca masini de presare a plasticului si a dozelor, a declarat, pentru...

- Cu banii puțini se poate sa ne hranim sanatos. Chiar daca e frig de ingheața pietrele, cu puțina pregatire nu ingheața roșiile, ardeii sau castraveții. Da, se pot consuma legume proaspete romanești in ianuarie. Daca le prindem, ca multe dintre ele pleaca la export.