Stiri pe aceeasi tema

- Din dorinta de a ne pregati organismul pentru sezonul rece incercam de multe ori solutii extreme, de la cocktail-uri de vitamine la diete de detoxifiere, cele mai multe dintre aceste metode fiind total ineficiente, unele riscand chiar sa ne spolieze organismul de vitamine si de minerale extrem de importante,…

- Urmarește clipul și afla cum sa tai un ardei gras dupa metoda folosita de bucatarii profesioniști. In acest mod nu vei irosi nicio bucațica din legume! Multe gospodine arunca o parte din ardei, de la cotor, cand toaca legumele pentru mancare sau pentru o salata. Dar daca urmarești metoda cea mai simpla…

- Este final de vara. Așadar, gospodinele mai au de pregatit ultimele detalii pentru camara de iarna. Toamna aceasta poți avea un sistem imunitar mai puternic consumand fructe, legume și alte cereale pe care in sezonul cald le gasești foarte greu sau sunt importante. Acestea iți vor intari intreg sistemul…

- In mod firesc recoltarea cerealelor este urmata imediat de depozitarea acestora in locuri special amenajate. O depozitare corecta, optimizata inseamna o calitate mai buna a cerealelor la vanzare, o cantitate mentinuta exact in aceleasi valori ca in momentul recoltarii. Productia este protejata in spatii…

- Interviu cu nutritionistul-dietetician Adina Rusu: „O alimentatie echilibrata in concediu nu trebuie sa fie asociata cu ideea de restrictii, de «dieta», ci mai degraba cu o alimentatie corecta". Intr-un interviu acordat „Ziarului de Iasi", nutritionistul-dietetician Adina Rusu a explicat de ce in perioada…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca 69 de persoane au avut nevoie de primul ajutor sambata, 23 iulie, dupa ce li s-a facut rau pe strada din cauza caldurii excesive care a cuprins Romania. Dintre acestea, 65 au fost transportate la spital.„Serviciul de Ambulanța…

- Nutritionistul-dietetician Adina Rusu a declarat pentru AGERPRES ca o alimentatie sanatoasa, echilibrata si cu un continut ridicat de apa poate ajuta la contracararea efectelor neplacute pe care caldura din timpul verii le are asupra organismului nostru. Potrivit acesteia, caldura estivala creste cantitatea…

- Va dau binete de la Radio Romania Iasi. Esti la dieta? Tii dieta? Azi ce mancam? Peste tot se vorbeste despre mancare si diete. Ce au in comun spanacul, ardeiul rosu sau broccoli? Ei bine, va spun eu. Spanacul este bogat in nutrienti si este benefic in salate, soteuri sau adaugat in sucuri. Potrivit…