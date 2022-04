Nutriționist: Cum trebuie să arate masa de Paște Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, a declarat nutritionistul Adina Rusu. Potrivit acesteia, un meniu savuros, care impleteste aromele traditionale, nu trebuie, obligatoriu, sa ne puna la grea incercare stomacul si intestinul. „Se intampla insa, foarte frecvent, ca regulile unei alimentatii echilibrate sa fie uitate de sarbatori, fiind urmate ulterior, din dorinta de a reveni mai rapid la greutatea optima, de infometare. Dietele restrictive sunt insa foarte periculoase pentru sanatate. Mesele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de politisti vor actiona, zilnic, la nivel national, in perioada 22-25 aprilie, pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, atat in zonele cu aflux mare de persoane, cat si in proximitatea lacasurilor de cult.

- De sarbatori, romanii vor avea parte de o minivacanta de patru zile, avand in vedere ca pe 22 aprilie (Vinerea Mare) este zi libera de la stat, la fel ca si luni, 25 aprilie (a doua zi de Paste). Kaufland Vineri, 22 aprilie: 07.00 – 23.00; Sambata, 23 aprilie: 07.00 – 18.00; Duminica, 24 aprilie: […]…

- Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, a declarat pentru AGERPRES nutritionistul Adina Rusu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, a declarat pentru AGERPRES nutritionistul Adina Rusu.Potrivit acesteia, un meniu savuros, care impleteste aromele traditionale, nu trebuie, obligatoriu, sa ne…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, joi, institutiilor abilitate - ANSVSA, ANPC - sa vegheze ca in perioada sarbatorilor de Paste sa se evite escaladarea preturilor la produsele care au cea mai mare cautare si sa asigure siguranta alimentara.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta participantii la trafic ca va fi interzisa circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de joi, 21 aprilie, vineri,…

- Carnea de miel, laptele si ouale se numara printre alimentele care s-au scumpit in ultima perioada, crescand astfel costurile cu masa de Paste. In magazine, carnea de miel se vinde in unele zone si cu 50 de lei pe kilogram, cu 35% mai mult fata de anul trecut. Crescatorii de oi au precizat ca au marit…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri avertizeaza șoferii ca traficul este aglomerat in pragul sarbatorilor de Paște, fiind inregistrare valori crescute la intrarea in țara pe la PTF Nadlac II, la coborarea de pe autostrada A1 sau la nodul rutier Margina. Deja se circula in coloana.