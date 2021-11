Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor de Cleveland Clinic, ficatul gras nealcoolic afecteaza unul din patru americani, iar cercetatori afirma într-un nou studiu ca în lume este cea mai comuna cauza de boala cronica a ficatului. Vestea buna? Același studiu dezvaluie un secret: o rețeta pentru prevenirea bolii…

- Dieta zilnica poate avea un efect pozitiv direct asupra abilitații cognitive la vârste mai înaintate. Este concluzia unei cercetari efectuate la Iowa State University și publicate în Journal of Alzheimerʼs Disease. Studiul este prima analiza pe scara larga de acest gen, care face legatura…

- Cum incepe o dimineața perfecta pentru majoritatea dintre noi? Cu o ceașca de cafea! Insa cata cafea putem bea zilnic fara sa ne putem sanatatea in pericol? Pentru mulți dintre noi cafeaua reprezinta un tabiet alaturi de țigara. Cafeaua este doza noastra de energie zilnica și ne salveaza atunci cand…

- O echipa de oameni de stiinta din Finlanda a reusit sa dezvolte o noua tehnica ce permite productia cafelei intr-un mod mai durabil comparativ cu plantatiile tropicale, obtinand „cafea celulara", relateaza AFP si France24, citate de Agerpres. „Este cu adevarat cafea, pentru ca in produs nu exista altceva…

- Cum se manifesta afecțiuneaUnii pacienți dezvolta leziuni asemanatoare degeraturilor in general la degetele de la picioare, dar și la maini in cazuri mai rare.Potrivit medicilor, afecțiunea poate aparea la orice varsta, mai ales la copii și adolescenți. In majoritatea cazurilor, erupția cutanata nu…

- Dr. Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infectioase din SUA, demonteaza teoria potrivit careia vaccinul anti-COVID a fost dezvoltat in doar cateva luni. Cercetatorii nu au pornit de la zero, ci au avut in spate 18 ani de munca, afirma un profesor italian, potrivit Mediafax. Baza…

- Consumatorii ar trebui sa arunce telefoanele chineze și sa evite sa cumpere altele noi, a avertizat Ministerul Apararii din Lituania, conform BBC. Un raport al Centrului Național de Securitate Cibernetica a testat telefoane mobile 5G de la producatori chinezi. Cercetatorii au identificat…

- Mai bine de jumatate dintre americani considera ca teoria evoluționista, care afirma ca omul a evoluat din specii anterioare de animale, este valida, conform unor studii derulate in ultimii 35 de ani, scrie site-ul phys.org . „Din 1985 pana in 2010 a existat o marja statistica fierbinte intre acceptarea…