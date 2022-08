Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali ai orașului Sarmașu au aprobat, in data de 28 iunie 2022, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru participarea orasului Sarmasu in cadrul proiectului "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sanatate și invațamant, in orașul Sarmașu, județul Mureș" in vederea finanțarii…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca bolile cardiovasculare (BCV) provoaca cele mai multe decese pe plan mondial (17,9 milioane/an) și ca o alimentație bogata in sodiu este una din cauze. Dar un studiu a constatat ca o dieta bogata in potasiu reduce riscul de BCV, mai ales in randul femeilor.

- Nutritionistul-dietetician Adina Rusu a declarat pentru AGERPRES ca o alimentatie sanatoasa, echilibrata si cu un continut ridicat de apa poate ajuta la contracararea efectelor neplacute pe care caldura din timpul verii le are asupra organismului nostru. Potrivit acesteia, caldura estivala creste cantitatea…

- Exista unele „adevaruri” impamantenite cand este vorba de baut niște bere – de obicei in incercarea de a preveni o mahmureala. Deși par rezonabile dupa atatea repetari, multe dintre ele sunt doar mituri fara niciun fel de suport științific.

- Vitamina D este unul din cei mai bine argumentați factori de susținere a sistemelor imunitar, osos și muscular – un nutrient „de școala veche”, cum s-ar spune. Dar a explodat și in popularitate pe calea internetului in vremea pandemiei, dupa ce mai multe studii au constatat ca deficiența de vitamina…

- Reducerea riscurilor asociate fumatului (Tobacco Harm Reduction – THR) reprezinta o strategie de sanatate publica care urmareste sa minimizeze impactul negativ al fumatului asupra sanatatii prin incurajarea fumatorilor, care altfel ar continua sa fumeze, sa treaca complet la produse alternative cu risc…

- Circa 350 de familii din capitala au primit pe parcursul anului trecut preparate lactate pentru alimentația copiilor cu virsta de pina la un an. Solicitata de agenție, Violeta Balta, șefa de la Sanatate din cadrul Direcției generale asistența medicala și sociala a municipiului Chișinau, a subliniat…

- Pfizer va furnizain regim non-profit toate medicamentele și vaccinurile sale brevetate, acum și pe viitor, și care sunt disponibile in SUA sau UE, catre 45 de țari cu venituri mai mici. Ruanda, Gana, Malawi, Senegal și Uganda sunt primele cinci țari care s-au angajat sa adere la acest acord. Oficialii…