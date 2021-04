Nutriție și sănătate: Dieta keto pentru începători Dieta keto sau ketogenica este una saraca în carbohidrați, moderata în proteine și bogata în grasimi, care ajuta la arderea mai accelerata a grasimii din organism.



Aduce multe beneficii pierderii în greutate, sanatații și performanței, dupa cum arata peste 50 de studii. De aceea este recomandata de tot mai mulți doctori și nutriționiști.



Dieta keto este în special folositoare pentru reducerea excesului de grasime corporala, diminuarea senzației de foame și ameliorari în diabetul de tip 2.

Sursa articol: hotnews.ro

