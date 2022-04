Stiri pe aceeasi tema

- ​Cei care au incercat de mai multe ori sa slabeasca și-au dat tot de multe ori seama ca nu este ușor sa menții caștigul obținut cu greu. De fapt, 80% dintre cei care au reușit sa slabeasca zdravan au inceput sa puna kilogramele la loc in urmatorul an, dupa cum a evidențiat un studiu publicat in „Scientific…

- Pandemia și teama de razboi afecteaza grav calitatea somnului adulților, atenționeaza specialiștii. Cele mai recente cercetari realizate de experții Asociației Americane de Sanatate arata ca, in ultima vreme, foarte mulți oameni au dezvoltat tulburari de somn, fie dorm prea puțin, fie prea prost. …

- Un studiu recent, condus de oameni de stiinta din China, a constatat ca bacteriile prezente in celulele tumorale contribuie la relocarea cancerului, in procesul de metastaza, si promoveaza supravietuirea acestora in cursul progresiei tumorii, informeaza vineri agentia Xinhua. Fii la curent…

- Apple a lansat patru modele noi de iPhone 13 in 2022, dar continua sa vanda patru modele de generație mai veche pentru a-și completa gama. Te vom ajuta sa iți dai seama cum sa iți gasești iPhone-ul ideal in catalogul tot mai mare de opțiuni excelente al Apple. iPhone-urile Apple sunt, fara indoiala,…

- Viviana Sposub, Bursucu și George Burcea vor prezenta din 7 martie matinalul „Dimineața cu noi”, la Kanal D . Au inceput deja repetițiile, iar prezentatoarea a oferit cateva detalii din culise pentru kanald.ro. Intrebata cum va reuși sa faca programului de dimineața, Viviana Sposub a spus ca este obișnuita…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva coronavirusului sunt protejate chiar și dupa 18 luni, conform unui studiu de specialitate. Informatia reiese dintr-un studiu britanic efectuat pe peste 35.000 de lucratori din domeniul sanatatii, in timp ce o cercetare israeliana arata ca riscul de infectie scade…

- STUDIU: Jocul cu papușile poate ajuta copiii sa iși dezvolte empatia. Ii incurajeaza pe cei mici sa vorbeasca mai mult despre gandurile și emoțiile celorlalți STUDIU: Jocul cu papușile poate ajuta copiii sa iși dezvolte empatia. Ii incurajeaza pe cei mici sa vorbeasca mai mult despre gandurile și emoțiile…

- STUDIU: Vitamina D ajuta organismul sa lupte impotriva COVID. Care este legatura dintre cazurile grave și nivelul acesteia Oamenii de știința din Israel spun ca au strans cele mai convingatoare dovezi pana in prezent, ca nivelurile crescute de vitamina D pot ajuta pacienții cu COVID-19 sa reduca riscul…