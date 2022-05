Stiri pe aceeasi tema

- Sunt intrebari importante pentru cei care vor sa evite mahmureala – sau cel puțin erau, pana cand oameni de știința au publicat un studiu pe acest subiect, așa ca acum avem raspunsurile dorite.

- V-ați intrebat vreodata ce beneficii pentru sanatate au vinul sau berea? Oamenii de știința ofera un raspuns surprinzator. Un studiu al Iowa State University (SUA) arata de fapt ca alegerea paharului care ne insoteste cina are efecte diferite asupra organismului. Pentru cercetatori, raspunsul la intrebarea…

- Aroma, deliciu, bogație – sunt cuvinte care descriu cel mai bine o cana cu cafea fierbinte. In vreme ce exista peste 100 de soiuri in lume, variantele cele mai indragite și care ajung mai tot timpul pe mesele oamenilor sunt Arabica și Robusta. Dar ce le face diferite?

- Romanii cred in mod eronat ca, daca amesteca bere, vin si bauturi spirtoase, se vor imbata mai repede. La fel de gresit, aproape un sfert dintre ei cred ca daca beau doar vin – fara bere sau bauturi spirtoase – nu se vor ingrasa.

- ​Cei care au incercat de mai multe ori sa slabeasca și-au dat tot de multe ori seama ca nu este ușor sa menții caștigul obținut cu greu. De fapt, 80% dintre cei care au reușit sa slabeasca zdravan au inceput sa puna kilogramele la loc in urmatorul an, dupa cum a evidențiat un studiu publicat in „Scientific…

- Au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararea Guvernului nr.423 2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate publica Termenul de depunere al documentelor este pana la data de 21.04.2022 Referitor la incheierea contractelor pentru implementarea Programului National de Sanatate…

- Ca ne place sau nu, inclusiv medicul spune ca un pahar de vin este bun pentru sanatate. Este bun, chiar și atunci cand ajungi la o anumita varsta, de exemplu 65 de ani. Specialiștii in sanatate spun ca au creat orientari specifice pentru persoanele cu varsta de 65 de ani și peste, cand vine vorba […]…

- Cei care cautau un motiv ca sa includa un vin bun in dieta sunt norocoși. Studii recente spun ca „Pinot noir” poate fi cel mai bun pentru sanatate, mulțumita faptului ca acesta conține mai mult resveratrol decat alte soiuri.