Stiri pe aceeasi tema

- Data viitoare cand veți face planificarea meselor de peste saptamana, asigurați-va ca alimentele pe care le veți procura va vor aduce cantitați suficiente de folați (vitamina B9) și alte vitamine B, scrie MSN.

- Secretarul de stat, Andrei Baciu a avut marti o intalnire cu Stella Kyriakides, comisar european pentru sanatate si siguranta alimentara, in cadrul careia cei doi oficiali au agreat ca este esential accesul egal la tratament si diagnosticare pentru pacientii care lupta impotriva cancerului. "Am avut…

- Postul intermitent este un termen care descrie un model de obiceiuri alimentare care cuprinde perioade alternante de abstinența de la mancare. Perioada de post poate dura de la 12 ore zilnic pana la serii de zile consecutive, intr-o maniera constanta, intinsa pe durate de saptamani. Este o dieta care…

- Exista multe moduri de savurat cafeaua, dar cei care prefera senzații tari prefera sa soarba o ceșcuța de espresso in fiecare dimineața. Nu pare un obicei rau, deoarece sunt multe beneficii asociate consumului de cafea, dar este posibil ca espresso sa fie opțiunea greșita pentru cei care au – sau vor…

- Berea și „tariile” sunt asociate cu niveluri mai ridicate de grasime viscerala – aceea daunatoare, care la randul sau provoaca un risc sporit de boli cardiovasculare, sindrom metabolic și alte complicații pentru sanatate – in timp ce vinurile nu au o astfel de asociere și pot avea chiar rol protector…

- Poate sunt ppuțini europeni care au au auzit de „Ghidul japonez de nutriție”. Ghidul este conceput pentru a semana cu o jucarie tradiționala japoneza foarte cunoscuta. Este un con inversat rotativ, imparțit de sus in jos in straturi de grupe de alimente, care reprezinta alimente in principal in forma…

- Alunele incep sa-și faca loc in tot mai multe din camarile noastre, chiar și sub forma de unt de arahide. Iar in ultimii ani se bucura de tot mai multa atenție și migdalele, nucile caju și altele. Iar in supermarket, mai ales in astfel de perioade de post, sunt tot mai cautate bauturi care le au la…