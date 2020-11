Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a confirmat primele sale cazuri de coronavirus la nurci, conform unui anunt facut marti de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Medicala din Gdansk, relateaza DPA si Reuters. Agentul patogen a fost descoperit la o ferma din regiunea Pomorskie din nordul Poloniei. Opt din…

- Autoritațile poloneze au descoperit 18 cazuri de infecție cu coronavirusul in randul muncitorilor de la fermele de nurci americane (vizoni) din aceasta țara insa afirma ca nu cred ca aceștia au fost infectați de animale, transmite Reuters . Polonia, unul din producatorii majori de blana de nurca, a…

- Numarul total al cazurilor confirmate de COVID-19 in Polonia s-a dublat in mai putin de trei saptamani si depaseste acum pragul de 200.000. Anuntul a fost facut de Ministerul Sanatatii polonez. S-a inregistrat un nou record zilnic de 10.040 de noi infectari, potrivit Reuters. In prezent, Polonia inregistreaza…

- Proiectul ar urma sa fie facut cu partea americana și este considerat o ”investiție uriașa”, conform ambasadorului SUA la București, Adrian Zuckerman. "Salut inițiativa Statelor Unite ale Americii - partenerul nostru strategic, care, prin vocea ambasadorului sau la București, și-au exprimat…

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- SUA vrea sa construiasca o autostrada și o cale ferata care sa lege porturile Constanța, din Romania, și Gdansk, din Polonia. Anunțul a fost facut de ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care a vorbit despre beneficiul uriaș pentru economia regiunii.Citește și: Capii de lista ai PNL…

- SUA vor sa construiasca o autostrada și o cale ferata care sa lege porturile Constanța, din Romania, și Gdansk, din Polonia. Anunțul a fost facut de ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care a...

- In intreaga Polonie va fi obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile publice, incepand de sambata. Restricțiile pentru școli ar putea fi inasprite. Anuntul a fost fpcut astazi de prim-ministrul țarii dupa ce autoritațile de la Varșovia au inregistrat o noua creștere record a numarului…