Nurci cu coronavirus, descoperite în Polonia: Ce măsuri au fost luate Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la nurci . Polonia este unul din cei mai mari producatori de blana de nurca, conform Reuters . Autoritațile poloneze au inceput testarea animalelor și a angajaților din care lucreaza in ferme de nurci dupa ce in Europa au aparut primele suspiciuni legate de o posibila mutație a coronavirusului care ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

