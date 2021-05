Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru cuplurile care asteapta sa se casatoreasca in acest an. Nunțile vor putea fi reluate. Anuntul a fost facut chiar de premierul Florin Citu. Mirii, insa, vor fi nevoiți sa respecte anumite reguli stricte pentru a putea organiza evenimentul. Atat mirii, cat și invitații, trebuie sa…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Agerpres. "Este…

- Marele Premiu de Formula 1 al principatului Monaco, un eveniment sportiv major, va avea loc pe 23 mai in prezenta a 7.500 de spectatori care vor trebui sa fie supusi testelor PCR, a anuntat marti guvernul Principatului, scrie AFP. ''Este important ca acest eveniment sa aiba loc cu o participare…

- O tanara de 22 de ani din Iași s-a gandit sa faca bani printr-o metoda neortodoxa. Femeia a ajuns in atenția polițiștilor dupa ce a abordat un batrand pe strada, pe data de 31 martie, anul acesta. O noua metoda de inșelatorie Tanara l-a abordat pe batran in zona centrala a municipiului Iași. A intrat…

- Intr-un an dificil pentru toti, Publika TV a decis sa marcheze 11 ani prin povestile unor oameni de la care avem ce invata. Am lansat campania "11 pentru Moldova" prin care vrem sa descoperim impreuna istoriile unor adevarati eroi.

- Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor propune Guvernului, potrivit Antena 3, ca din 15 mai sa se poata organiza din nou nuntile, dar cu testarea tuturor invitatilor. Sunt trei scenarii propuse Guvernului. "Am propus trei scenarii: verde, galben, roșu. Daca vorbim de roșu,…

- Președintele Joe Biden a intrat intr-o conferința video cu cadrele medicale care lucreaza in spațiile special amenajate pentru vaccinari in Glendale, Arizona. Intrunirea a decurs bine, pana cand președintele american a intervenit in discuție cu o serie de comentarii considerate a fi deplasate. „Ești…