- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa ca fie va propune sistarea evenimentelor private, cum sunt nunțile, fie limitarea acestora la maximum 20 de persoane, deoarece sunt surse de imbolnavire cu Covid-19.„Am stat in izolare, dar nu ma gandesc sa-mi restrang activitațile,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat Raed Arafat au anunțat, luni seara, la Palatul Victoria, care sunt restricțiile ce ar putea fi impuse in Romania in perioada urmatoare.

- Primarul Emil Boc il contrazice pe premierul Ludovic Orban, care a spus ca nunțile, botezurile și petrecerile sunt sursa de creștere a numarului de cazuri de COVID-19. Primarul Clujului crede ca parcurile sunt focare.”Nu am vazut nunțile, botezurile și petrecerile fiind prima sursa de contaminare, nici…

- Israelul va impune saptamana viitoare masuri partiale de carantina la nivel national, pentru a combate cresterea numarului cazurilor de coronavirus, a anuntat joi seful fortei de lucru impotriva pandemiei, Ronni Gamzu, intr-un mesaj emotionant la televiziune, transmite Reuters. Gamzu a spus…

- 70 dintre respondentii ZIUA de Constanta cred ca numarul cazurilor de infectare cu COVID 19 pe litoral va scadea odata cu scaderea numarului de turisti.Participantii la sondajul lansat de ZIUA de Constanta au fost de acord, intr un procent semnificativ, ca numarul imbolnavirilor cu COVID 19 in judetul…

- Ziarul Unirea 8 cazuri noi de infectare cu COVID-19, in ultima saptamana și 14 cazuri active la Cugir. Recomandarile Primariei Cugir pentru locuitorii orașului Intr-o postare in mediul online, Primaria orașului Cugir a precizat bilanțul saptamanal al cazurilor de COVID-19 și numarul cazurilor active…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca in acest moment creșterea numarului de infectari cu COVID-19 a fost stopata, chiar daca autoritațile au anunțat 1.345 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Conform premierului, cel mai mare risc era ca in Romania sa se inregistreze o tendința de progresie geometrica,…

- Belgienii sunt obligati, de sambata, sa poarte masca de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Masurile mai dure, impuse pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare…