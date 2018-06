NUNŢI DE POVESTE! Cele mai nefericite momente surprinse de camera VIDEO Cu toate acestea, se intampla, iar unele dintre acestea chiar au fost surprinse pe camerele de luat vederi. Muzica house peste melodia de intrare la ceremonie, miri si nuntasi cazuti de pe ponton direct in apa in hainele de nunta, oameni cazuti chiar in timpul ceremoniei sau aruncarii buchetului si chiar miri care au avut parte de cazaturi. De asemenea, o mireasa a fost filmata cand l-a plesnit pe sotul ei, chiar in timpul ceremoniei, pentru a omori o insecta de pe fata. Astfel de momente iti pot ruina nunta, insa apoi devin extrem de amuzante. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tineri, frumosi, talentați, populari si formeaza un cuplu de succes atat pe scena cat si in realitate. Ei sunt cei mai populari artisti ai momentului, iar povestea lor de iubire te va uimi! Au cucerit un public numeros cu iubirea si vocea lor. Andrada Barsauan si Lazar Arman, caci despre ei este…

- Prințul Harry (33 de ani) și Meghan Markle (36 de ani) au avut parte de o zi foarte speciala sambata cand au spus „Da” și și-au jurat iubire eterna in fața a 600 de oameni. Insa, mirele a fost copleșit de emoții și a izbucnit in lacrimi. Harry și-a șters lacrimile dupa ce membrii corului au inceput…

- Cel putin 28 de palestinieni au fost ucisi luni in Fasia Gaza de soldati israelieni la frontiera, unde zeci de mii de persoane protesteaza impotriva mutarii la Ierusalim a Ambasadei SUA din Israel, conform...

- Un nou festival se naște, primavara aceasta, in Banat. Asociația Sfera Timișoarei organizeaza in perioada 18 - 20 mai, 2018 in incinta stadionului de fotbal Hristo Stoichkov din Dudeștii Vechi, prima ediție a Embargo Fest. Ideea e simpla: la doar 10 kilometri de granita cu Serbia pe cele trei scene…

- Momente de cumpana pentru unul dintre cei mai mari artiști ai țarii. Ștefan Banica Jr. a ajuns de urgenta la Camera de garda a Spitalului Floreasca acuzand dureri abdominale intense. Inca nu se știe ce a pațit indragitul artist. Ștefan Banica jr. a ajuns de urgența la Spitatul Floreasca, anunța RomaniaTV.…

- Sa vezi si sa nu crezi! Un cuplu a avut parte de peripetii la nunta lor, pe plaja. Totul s-a petrecut in vazul lumii, iar momentul a fost imediat imortalizat si postat pe retelele de socializare.