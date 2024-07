Elena și Ianis Hagi au sosit la biserica fiind insoțiți de nași in momentul in care au intrat in lacașul de cult. Cei doi miri se afla inconjurați de familie, prieteni și nași inainte de a rosti juramantul lor in fața lui Dumnezeu. Cununia religioasa are loc la Biserica Sfantul Visarion din Capitala, un loc […] The post Nunta verii: Ianis și Elena Hagi, in fața altarului! appeared first on Puterea.ro .