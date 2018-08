Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis e scrie mereu la status-ul de pe Facebook tot felul de „vorbe de duh”. Recent, ea le-a spus prietenilor virtuali ca orice i s-ar intampla și cu orice ar lovi-o viața, ea nu plange. Soția lui Viorel Lis susține ca plansul „este pentru atunci cand cineva moare”, așa ca ea nu are de […] The post…

- Soția fostului premier Dacian Cioloș, Vallerie Ciloș-Villemin, a postat un indemn, poate chiar apel, cel puțin ciudat pe pagina sa de pe rețeaua de socializare. Dupa valul de critici la adresa sa, aceasta a șters mesajul... care a ramas, insa, in memoria on-line-ului, datorita altor utilizatori ai rețelei…

- De pe patul de spital, cu piciorul fracturat si operat, una dintre persoanele ranite serios, vineri, in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor la mitingul diasporei, a facut un apel pe Facebook cerand ajutorul internautilor pentru a-l putea cunoaste pe cel care i-a salvat viata.

- Mare i-a fost mirarea lui Jean Williams Taylor, dar și șocul, atunci cand a aflat ca sufera de cancer pulmonar, scrie spynews.ro. Totul s-a intamplat la scurt timp dupa ce femeia a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu unghiile ei incovoiate. Citeste si Este oficial: Sotia presedintelui…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat a ajuns la final. Bruneta nu ia in calcul o impacare cu fostul mare tenismen și a anunțat, recent, ca are un nou partener. Cu care, de altfel, a și plecat, marți, in vacanța in Turcia. Fara sa-i pese ca, inca, mai este casatorita, Brigitte Sfat a urcat, […]…

- Traian Basescu a comentat despre fotografia devenita virala pe retelele de socializare in care fostul vicepremier, Gabriel Oprea, a postat o fotografie trucata pe contul sau de Facebook. In fotografie il arata dand mana cu fostul presedinte Obama.

- Una dintre fiicele ministrului Educației, Valentin Popa, este in centrul unui scandal uriaș, titreaza cancan.ro. Tanara, care anul acesta susține examenul de Bacalaureat, apare intr-o fotografie in care face gesturi obscene. Poza a fost postata pe retelele sociale de catre unul dintre colegii fetei,…