Nuntă Valentin Dragnea. Adevărul despre prezența protestatarilor Nu aveau ceva cu Valentin. Singurul motiv pentru care au dorit sa-i strice nunta a fost ca este fiul lui Liviu Dragnea, actual președinte al PSD, partidul majoritar din Romania, aflat la putere, intr-o coaliție de guvernare cu ALDE. Sute de invitați au fost la nunta lui Valentin Dragnea. Pe un fond emoțional generat de protestele violente din aceasta luna, cațiva protestatari au mers deciși sa strice cununia fiului liderului PSD. Deși puțini (poate mai puțini decat s-ar fi așteptat), ei au avut gesturi comentabile. Prezența protestatarilor la nunta lui Dragnea Jr. a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

