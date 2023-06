Nuntă șocantă în showbizul românesc?! Se căsătorește după ce a ieșit din spital Se pregatește o nunta de zile mari in showbizul romanesc? La puțin timp dupa ce și-a șocat fanii cu anunțul ca problemele de sanatate il forțeaza sa se retraga din muzica, indragitul cantareț are planuri mari alaturi de aleasa inimii sale! Marele cuceritor ar putea deveni barbat de casa. Nunta șocanta in showbizul romanesc?! Au […] The post Nunta șocanta in showbizul romanesc?! Se casatorește dupa ce a ieșit din spital appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nunta surpriza in showbizul romanesc cu sute de invitați. Cei doi au ales sa se casatoreasca in secret, departe de camerele de filmat. Unul dintre invitații de seama a fost Giani Kirița. Alex Filip și Simona Margaian s-au casatorit Nimeni nu se aștepta ca cei doi sa se casatoreasca. Cei doi au decis…

- Se fac pregatiri pentru o nunta șocanta in showbizul romanesc. Vedeta a divorțat in urma cu doar o luna de zile. Daca alții au nevoie de o perioada de „doliu” dupa astfel de separari, nu asta se intampla și in cazul de fața. Barbatul este deja implicat intr-o alta relație romantica, cu o femeie pe […]…

- A inceput sezonul nunților, așa ca vedetele s-au ingramadit sa-și uneasca destinele! Weekend-ul acesta, Smiley și Gina Pistol se vor casatori religios, insa nu sunt singurii care au ales sa se cunune la biserica. Irina Deaconescu și fotbalistul Cristi Manea s-au cununat religios in urma cu scurt timp.…

- Una dintre cele mai frumoase și distinse vedete din Romania s-a casatorit in mare secret in sfarșitul de saptamana ce tocmai a trecut. Prezentatoarea TV a spus marele DA in fața ofițerului starii civile, acum 6 luni, iar acum s-au cununat in fața lui Dumnezeu. Nunta fabuloasa a avut loc in Grecia. Despre…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania a ajuns in fața altarului alaturi de barbatul mult iubit. Frumoasa bruneta și-a pus pirostriile și i-a jurat partenerului sau iubire veșnica, in fața lui Dumnezeu. Despre cine este vorba. Geanina din Las Fierbinți a facut nunta Anca Dumitra,…

- Surpriza uriașa in showbizul monden. Una dintre cele mai controversate vedete s-a casatorit cu alesul inimii sale. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Cununia religioasa a avut loc la o biserica superba din Banceni, Herța. Mirii au fost imbracați in costume populare romanești. Despre cine este vorba.…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de foarte mulți ani de zile. In tot acest timp, fanii s-au tot intrebat cand au de gand sa faca pasul cel mare, acela de a iși uni destinele in fața lui Dumnezeu. Sa fi facut acest lucru deja? Recent, un cuplu apropiat al celor doi le-a cerut […] The post Nunta…

- Nunta surpriza in showbizul romanesc. Ilinca Obadescu, prezentatoarea știrilor Kanal D, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta și-a gasit sufletul pereche, pe Mihai Gruia (ex – Akcent), iar lucrurile intre ei au evoluat atat de repede, incat la inceputul verii cei doi se vor casatori.…